Поп-исполнитель Андрей Губин переехал из России в Египет, сообщает «СтарХит» со ссылкой на собственный источник в окружении певца.

Здесь Губин намерен отметить свое 47-летие. В городе Дахабе, популярном у любителей серфинга, он арендует большой дом. «Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно», — уточнил инсайдер.

О том, что Андрей Губин полетел в Египет, стало известно еще в ноябре 2020 года, когда друзья обеспокоились его местонахождением. Тогда предполагалось, что Губин улетел на отдых.

В середине июля 2020 года Губин впервые за 15 лет выступил на публике — это произошло на вечеринке в караоке-клубе на Кузнецком мосту. Музыкант исполнил дуэтом песню Леонида Агутина «На сиреневой луне» вместе с поэтом-песенником Ильей Бардо, принимавшим участие в пятом сезоне шоу «Голос».