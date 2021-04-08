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Новости культуры

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Дмитрий Глуховский Дмитрий Глуховский

Глуховскому обеспечат безопасность на «Тотальном диктанте» после угроз

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Писателю Дмитрию Глуховскому обеспечат безопасность во время проведения «Тотального диктанта» после угроз, передает издание «Подъем» со ссылкой на организатора мероприятия в городе Ксению Эрдман.

Она подчеркнула, что за безопасностью на площадке следят всегда. «Обеспечиваем дополнительную (безопасность) в случае необходимости. Это касается не только авторов, диктаторов, но и участников», — уточнила она.

В Якутске Глуховский проведет встречу с читателями, мастер-класс, а также прочитает свой текст на «Тотальном диктанте».

Писатель получает угрозы от людей, называющих себя представителями чеченской диаспоры. Угрожающим не понравился сериал «Топи», в котором одна из героинь, предположительно, является чеченкой.

Ранее чеченская сценаристка и продюсер Амина Оздамирова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась мнением, что Глуховский сознательно создал спорную героиню «для хайпа».

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