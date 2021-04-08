«Властелин колец» снова выйдет в российский прокат

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» с Элайджей Вудом, Иэном Маккелленом, Орландо Блумом и Вигго Мортенсеном выйдет в повторный российский прокат в формат 4К, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокатчика «Warner Bros. Россия».

Фильм «Властелин колец: Братство кольца» стартует в прокате 15 апреля, остальные части будут выпускать с недельным интервалом. «Зрителям предлагается вновь пережить эпическое приключение и насладиться великолепными пейзажами с уникальным эффектом погружения», — обещают прокатчики.

Картина «Властелин колец: Братство кольца» вышла в 2001 году и получила рекордные 13 номинаций на «Оскар», из которых выиграла в 4 категориях. Вторая часть, «Властелин колец: Две крепости», появится в прокате 22 апреля, третья, «Властелин колец: Возвращение короля», с 29 апреля.

Ранее сообщалось, что советский телеспектакль по «Властелину колец» появился на YouTube.