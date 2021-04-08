Из танцовщика в хореографы: второе высшее для творческих профессий будет бесплатным

Законопроект о бесплатном втором высшем образовании для творческих профессий является крайне важной инициативой для развития отечественной культуры и искусства и позволит в полной мере раскрыть потенциал творческих людей, считают представители профессионального сообщества.

Документ был поддержан на заседании Правительства Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина.

Глава Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский подчеркнул, что документ получил согласование Минфина, так как для реализации его положений не потребуется дополнительных бюджетных трат. «Люди, которые будут бесплатно получать второе высшее образование, смогут это делать в рамках уже существующих контрольных цифр приема», — отметил он.

По его словам, очень немногие люди, добившиеся успехов в творческой профессии (будь то музыканты, артисты, режиссеры и так далее), обычно не могут позволить себе оплатить второе высшее образование, так как они совсем не богатые люди. Тем не менее, для многих талантливых людей — это возможность в полной мере раскрыть свой потенциал. «Например, Юрий Григорович был не самым успешным танцовщиком, но оказался великим хореографом. И советская власть позволяла людям, желавшим несколько изменить свою карьеру, получить для этого бесплатное образование», — пояснил Григорий Заславский.

Каждый раз и с каждым человеком это уникальная история, но для того, чтобы она воплотилась в жизнь, нужно было запустить такой сложный, долгий механизм, который должен принести очень важные плоды, уверен Заславский. Ректор ГИТИСа не сомневается, что человек, претендующий на получение второго высшего образования, не будет иметь никаких преимуществ перед другими студентами, так как главное в творческих профессиях — не опыт, а талант, который не зависит от возраста или трудового стажа.

Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, являвшийся одним из инициаторов законопроекта, в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что эта инициатива напрямую связана с особенностями творческого образования, в частности, с тем, что ряд профессий предполагает наличие профильного образования и определенного опыта.

«Если мы говорим о музыкальных профессиях (композитор, дирижер), то мы понимаем, что дирижер-симфонист — это, как правило, музыкант, который уже имеет определенное образование. Он может быть, например, инструменталистом, певцом хора или дирижером-хормейстером, уже имеющим определенные навыки, но ему предстоит еще многое изучить и использовать свой опыт в этой более высокой по своей технологии и трудоемкости профессии. То же самое мы можем сказать о композиторе: чаще всего это не только большой талант, но и большой опыт. Эта инициатива, и, я очень надеюсь, в скором времени утвержденный федеральный закон, позволит без системы грантов, без лишних манипуляций направлять на образовательные программы тех, кто уже имеет высшее образование, и, тем самым, содействовать повышению уровня российской культуры», — поделился мнением Рыжинский.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» был разработан Минкультуры России по поручению президента Владимира Путина по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) 17 октября 2019 года.

«На конкурсной основе бесплатное второе или последующее высшее образование можно будет получить с присвоением квалификации режиссера театра, кино и телевидения, дирижера, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы. Это специалисты, в которых сегодня нуждается отрасль культуры», — прокомментировала министр культуры Ольга Любимова.

Трудовую деятельность в культурной отрасли смогут продолжить люди, у которых уже есть высшее образование и соответствующие творческие способности, отметила глава ведомства. Перечень специальностей и федеральных вузов, в которых будет вестись обучение по этим специальностям, будут утверждены постановлением правительства РФ.

Проект закона согласован с Минэкономразвития, Минобрнауки и Минфином. Кроме того, получены положительные заключения Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.