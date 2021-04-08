В Эрмитаже уточнили, кто написал жалобу на обнаженные скульптуры

В Государственном Эрмитаже уточнили, кто был автором жалобы на обнаженную скульптуру в музее, которая якобы негативно влияет на развитие детей.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея, жалоба была написана обычным гражданином, имя которого не разглашают. Жалобу он адресовал в администрацию города, откуда, из управления по работе с обращениями граждан, ее перенаправили в Эрмитаж. «Так как там упоминается Эрмитаж, соответственно, они по форме всегда пересылают нам подобные обращения с просьбой об ответе», — добавили в музее, объяснив, что это стандартная процедура.

В музее также рассказали, что отвечать приходится на самые разнообразные жалобы, в том числе нелепого содержания, без обязательств что бы то ни было менять.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский признался, что из официального органа в музей поступила жалоба на обнаженные скульптуры.