Фестиваль Fields объявил первых хедлайнеров

Фестиваль изобретательной музыки Fields 2021 объявил первую волну хедлайнеров, сообщает пресс-служба.

Свой фестиваль организаторы называют «утопией для музыкальных гедонистов и настоящей авантюрой для тех, кто готов покинуть зону звукового комфорта». Первую волну хедлайнеров составили музыканты из разных стран мира, которые представят «цифровой нью-эйдж, символистский пост-рэп, алтайскую горловую музыку, крымскотатарское фолк-техно, модулярную поэзию, декадентский эмбиент, романтический лоуфай-хаус, экстатичный рейв-поп и другие звуковые откровения».

На Fields сыграют Ross From Friends, Уильям Басински, Kate NV, Zavet, «Бром», Sign Libra, Moa Pillar и Ушко, «Эдi», Леонид Котельников (fake_trailers), Poly Chain, Павел Додонов, X.Y.R., «Бай Терек», Chillera — в рамках ее сольного проекта Mlin Patz, Игорь Вдовин и Алла Горбунова, «ПТУ», «Подъем на спуске, Zurkas Tepla, Zarya, Misha Sultan, DYW, Катя Ширшкова и Lunatubique.

Шестой по счету фестиваль Fields пройдет с 4 по 8 августа 2021 года. В 2021 году фестиваль будет состоять из двух блоков: основной программы в Mutabor, которая продлится три дня и две ночи, и городских шоукейсов, распределенных между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, «Лебединого Озера» и «Атма 360».

Ранее первых хедлайнеров объявил фестиваль Signal.