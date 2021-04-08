Глава СПЧ оценил ситуацию с жалобами на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних граждан, которая поступила в Государственный Эрмитаж, необходимо перенаправлять ко врачу. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру», — подчеркнул он в ходе выступления на площадке «Прямая линия» в музее «Россия» — моя история в Екатеринбурге.

В предыдущие годы администрация музея получала жалобы на то, что в музее запрещено кормить младенцев грудью, на отсутствие сахара к чаю, который в холодную погоду раздавали посетителям, а также многие другие, отмечает агентство.

Ранее в Государственном Эрмитаже уточнили, кто был автором жалобы на обнаженную скульптуру в музее, которая якобы негативно влияет на развитие детей.