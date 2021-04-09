«Заботится как о матери»: вдова Булдакова ответила на слухи о брачном аферисте

Вдова актера Алексея Булдакова Людмила ответила на слухи о том, что якобы стала жертвой брачного афериста.

Родные переживали, что 79-летняя Булдакова завела роман с двойником певца Николая Баскова Эдуардом Гладким. По мнению подруги женщины Лидии Смирной, мужчина якобы опаивает вдову неизвестными препаратами. Однако женщина успокоила друзей. «Перед этим человеком я могу встать на колени. Если бы не он... Какой он привел меня из больницы, надо было видеть! Из ложечки кормил, все мои дела восстановил», — цитирует ФАН Булдакову, выступившую на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Она уточнила, что Гладкий не берет у нее денег, а при жизни Булдакова он был знаком с актером. «Он заботится как о матери, я его сынком зову, потому что он для меня — сынок», — говорит вдова, не подтверждая слухи о романтическом характере отношений с мужчиной.

Ранее актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, призналась, что живет на деньги от аренды недвижимости.