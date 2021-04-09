В Минске снова отменили концерт «Касты»

В столице Белоруссии во второй раз отменили концерт группы «Каста», сообщили музыканты в Twitter.

Выступление в Минске должно было состояться 12 февраля, после было перенесено на 9 апреля, но его снова отложили. «За два дня до концерта «Касты» в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения концерта», — пишет рэпер Влади.

Без такого удостоверения проводить концерты в Белоруссии нельзя. Влади уточнил, что сейчас организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем и полной отмены не было.

В ноябре 2020 года «Каста» выпустила клип на песню «Выходи гулять». В видеоролике показаны силовики в крови и разгоны митингов. Поклонники считают, что песня и клип вдохновлены протестами в Белоруссии в августе 2020 года.