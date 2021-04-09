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Новости культуры

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Документалист Виталий Манский Документалист Виталий Манский

Активисты напали на режиссера Манского на «Артдокфесте»

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Активисты движения SERB напали на режиссера Виталия Манского на фестивале документального кино «Артдокфест», сообщает Telegram-канал Baza.

Манский подтвердил факт нападения. Один из нападающих якобы попытался набросить на шею режиссера кусок ткани. «На нас давить бессмысленно. Мы не прогибаемся, потому что мы сильнее», — заявлял незадолго до сообщений о нападении Манский на Facebook. Так он отреагировал на попытку сорвать показ фильма «Летняя война».

Ранее представители этой же организации попытались сорвать показ фильма «Дорога домой» белорусского режиссера Артема Лобача, проходивший в рамках «Артдокфеста».

По словам организаторов фестиваля, 7-10 провокаторов собирались облить краской экран, однако их действия были замечены и пресечены охраной кинотеатра «Октябрь». Зрители смогли посмотреть фильм до конца.

До этого активисты SERB уже срывали ряд культурных мероприятий — спектаклей, выставок, фильмов.

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