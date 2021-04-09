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Новости культуры

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Космонавт рассказал об упущенной возможности спасти Бодрова от гибели

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Космонавт, депутат Госдумы России Александр Самокутяев в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал об упущенной возможности спасти съемочную группу актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего.

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии сошел ледник Колка, в результате чего погибли и пропали без вести 125 человек. Как выяснилось, за месяц до этого дня космонавт Валерий Корзун с космической станции заметил странные изменения ледника и доложил на Землю. «Пролетая по нескольку раз над одним и тем же ледником, на очередном витке он вдруг обратил внимание на изменения. «Мне кажется, что ледник в Кармадоне имеет другую форму», – сообщил Корзун на Землю. Сделал на всякий случай фотографию этого ледника. Никто не подумал тогда, насколько это изменение может оказаться важным...» — сожалеет Самокутяев.

В 2002 году Роскосмос не имел прямой связи между Центром управления полетами и МКС. Все фото- и видеоматериалы космонавты пересылали в NASA, в Хьюстон, где информацию копили, обрабатывали, а позже передавали в Россию. Информация Корзуна дошла до российских служб спасения, когда трагедия уже произошла. «Специалисты дали четкий ответ, что узнай они о сдвиге ледника раньше – несчастья можно было бы избежать», — говорит космонавт, добавляя, что тогда людей обязательно эвакуировали бы с местности.

Спасатели назвали процесс, который зафиксировала космическая камера, эффектом пробки от шампанского. «Когда вулканические газы только-только начали сдвигать верхнюю часть поверхности, и ледник, что называется, поплыл», — объясняет Самокутяев. Он подчеркнул, что автоматические аппараты не способны были бы заметить такие изменения, это мог сделать только зоркий космонавт.

Ранее сообщалось, что Данила Багров, которого Сергей Бодров сыграл в фильме Алексея Балабанова «Брат­-2», стал «самым родным» киногероем россиян.

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