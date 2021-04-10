Моргенштерн направил на поодерждку детям-сиротам 666 666 рублей

Рэпер Алишер Моргенштерн направил пожертвование фонд у помощи детям-сиротам «Наши дети» в Башкирии. Об этом сообщается на странице фонда во «ВКонтакте».

Организация уточнил, что всего музыкант направил 666 666 рублей, что стало самым крупным пожертвованием НКО от частного лица. Эти деньги потратят на развитие проекта «Наставничество».

«Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно», — сказано в публикации.

Фонд добавил, что чаще всего воспитанники детских домов после 16 лет уходят на учебу в колледж, однако для адаптации им нужен наставник, на которого уходит 2,5 тыс. в месяц.

Ранее сообщалось, что новый клип Моргенштерна оценили в РПЦ.