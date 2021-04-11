Умер режиссер Эмиль Верник

В ночь с субботы на воскресенье, 10 апреля, скончался российский радиорежиссер, народный артист Эмиль Верник, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его сына, актера Игоря Верника.

«Ещё дней 10 назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по посёлку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце», — рассказал он.

Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в городе Одесса. В годы войны учился в ГИТИСе, после войны стал актером и режиссером в театре «Московские литературные чтения».

С 1969 года и до 2002 года возглавлял литературно-драматическое вещание на Всесоюзном радио. Преподавал на кафедре мастерства актёра Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), профессор Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Эмиль Верник умер в возрасте 96 лет.

Ранее умер актер Александр Гаспарьянц.