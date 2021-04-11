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Новости культуры

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«Земля кочевников» получила премию BAFTA как лучший фильм

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Картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм», сообщается на сайте академии.

Кроме того, Хлоя Чжао получила премию за режиссерскую работу, а американская актриса Фрэнсис Макдорманд за свою роль в «Земле кочевников» была признана победителем в номинации «Лучшая женская роль».

В марте текущего года лента «Земля кочевников» была удостоено «Золотого глобуса» как лучший драматический фильм. Картина также вошла в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

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