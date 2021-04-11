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Новости культуры

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Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс получил премию BAFTA как лучший актер

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Британский актер Энтони Хопкинс стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» в рамках премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Об этом сообщается на сайте премии.

Свою награду Хопкинс получил за роль в драме «Отец», режиссером которой стал Флориан Зеллер.

Статуэтку «Бронзовая маска» от BAFTA Хопкинс получает в третий раз. До этого жюри конкурса отдало предпочтение ему за роли в «Стране теней», а также «Молчании ягнят».

Ранее стало известно, что Хопкинс планирует исполнить роль тренера Майка Тайсона в новом фильме «Кас и Майк».

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