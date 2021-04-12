Стриминговый сервис Netflix впервые заказал сериалы у российских продюсеров, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что первым проектом займется российская студия 1–2–3 Production. Она, предположительно, заключила договор на создание современной экранизации «Анны Карениной». Созданная на базе телеканала ТВ-3 студия Евгения Никишова и Валерия Федоровича ранее выпустила проекты «Перевал Дятлова» и «Эпидемия».

Второй проект Netflix — драматическая история, разворачивающаяся в 1990-х. Сериал по сценарию Михаила Шприца, утверждают источники, будет снимать кинокомпания «Русское», а режиссером выступит Дарья Жук.

До этого Netflix не заказывал производство у российских компаний. Стриминг покупал только готовые сериалы — например, «Эпидемию».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовали съемки второго сезона «Эпидемии».