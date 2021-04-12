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Новости культуры

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Джозеф Сираво Джозеф Сираво

Скончался Джозеф Сираво из «Клана Сопрано»

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Американский актер Джозеф Сираво скончался на 65-м году жизни, передает The Independent со ссылкой на сообщение дочери артиста.

Сираво несколько лет боролся с онкологическим заболеванием. «Я была рядом, когда мой дорогой отец скончался мирно в своем любимом доме», — сказала дочь актера Аллегра Окармус.

Актер играл в фильмах «Путь Карлито» с Аль Пачино и Шоном Пенном, «Сиротский Бруклин», сериале «Американская история преступлений». Наибольшую популярность ему принесли роль отца Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано».

Также Джозеф Сираво был театральным артистом, играл на Бродвее. Он играл в постановках «Беседы с отцом», «Осло», мюзиклах «Парни из Сиракуз» и «Свет на площади».

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