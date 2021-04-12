Сберзвук и Роскосмос отправили космонавтам праздничные плейлисты

Аудиосервис Сберзвук и Роскосмос поздравили экипаж Международной космической станции с 60-летием полета Гагарина праздничными плейлистами, сообщили пресс-службы компаний.

Любимые артисты космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Олега Новицкого записали для них музыкальные открытки к 12 апреля. Адресные интро были соединены с треками музыкантов в отдельные плейлисты под названием «Звезды поздравляют космонавтов».

Входящие в экипаж МКС космонавты Роскосмоса получили поздравления от участника группы «Каста» Влади, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, участников группы «Би-2», эстрадных исполнителей Льва Лещенко и Олега Газманова, вокалиста рок-группы «Анимация» Константина Кулясова, музыканта Николая Анисимова, заслуженного артиста России Дениса Майданова, рок-музыканта Александра Маршала, минской рэп-группы «Грот» и коллектива Brainstorm.

Так, Шура и Лева из «Би-2» пожелали Сергею Кудь-Сверчкову удачи. «Привет, Сергей! Для нас стало приятной неожиданностью, что ты являешься поклонником группы Би-2 и обожаешь песню «Ангелы». Мы хотим тебе пожелать удачи, здоровья, счастья и поздравить с профессиональным праздником, с днем Космонавтики! Рок-н-ролл forever!» — записали обращение они. Лев Лещенко, предваряя свой «День Победы», восхитился мужеством работников космической отрасли. «Вы, космонавты, — совершенно особенные люди: взять и отправиться в неизведанное путешествие к звездам… Это требует мужества и серьезной подготовки, смелости. Олег Викторович, я поздравляю вас и всех ваших коллег с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья и интересных открытий! А чтобы было больше поводов для улыбки, отправляю вам на МКС мою песню «День Победы», — сказал Лещенко.



В свою очередь, Олег Газманов, включивший в плейлист трек «Офицеры», признался, что хотел стать космонавтом. «Я помню, как запускали первый спутник, как полетел Гагарин. Я помню Белку и Стрелку. Мы следили за вами, мы любили и любим вас! Для меня огромная честь и удовольствие, что космонавты, наши герои на орбите, любят мою песню «Офицеры». Возвращайтесь, счастья, здоровья, удачи! Всегда буду с вами и писать для вас! Ваш Газманов», — пожелал он.

В плейлист также вошли композиции «Расплескалась синева» «Голубых беретов», «Беловежская пуща» «Сябров», «Оркестр» группы «Сплин», «Ты не один» коллектива Brainstorm, Happy End «Анимации», «Слышишь» Дельфина, «Решено» Касты», «Незнакомец» группы Non Cadenza.

Послушать адресный плейлист, записанный для Сергея Кудь-Сверчкова, можно здесь, а для Олега Новицкого — тут.