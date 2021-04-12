Талызина объяснила, почему передвигается в инвалидной коляске

Артистка Валентина Талызина, звезда фильмов «Зигзаг удачи» и «Ирония судьбы, или С легким паром!», рассказала о том, как оказалась в инвалидной коляске.

86-летняя актриса еще несколько лет назад стала испытывать проблемы с ногами. «Хваленая китайская медицина меня подвела. Меня лечили иглоукалыванием. Видно, поставили иголки не там, где надо. Было очень больно, но я героически терпела. И только потом мне объяснили, что терпеть было нельзя. Надо было прекращать процедуры», — цитирует Талызину «Экспресс-газета».

На светских мероприятиях Талызину сопровождают стилист, водитель и личная ассистентка.

В марте 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Валентина Талызина госпитализирована. Дочь Ксения Хаирова утверждала, что мать находилась на плановом лечении.