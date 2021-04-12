Фиби Уоллер-Бридж сыграет главную роль в новом «Индиане Джонсе»

Звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж снимется в пятом фильме об Индиане Джонсе, сообщила студия Disney в Twitter.

По информации издания Deadline, Уоллер-Бридж сыграет главную женскую роль. Режиссерское место займет Джеймс Мэнголд — он снял «Логана» и «Форд против Феррари».

«Индиана Джонс 5» будет первым фильмом франшизы, которую не будет режиссировать Спилберг. Он останется продюсером проекта. Композитором назначен Джон Уильямс, создавший саундтрек ко всем остальным фильмам «Индианы Джонса».

Съемки стартуют летом 2021 года, премьера пятого «Индианы Джонса» запланирована на 2022 год.

Ранее сообщалось, что звезда готовящегося к премьере сериала «Анна Болейн» Джоди Тернер-Смит покинула съемки спин-оффа сериала «Ведьмак». Отказаться от участия в проекте Тернер-Смит пришлось из-за переноса съемок и возникшего конфликта расписаний.