СМИ: актера Струкова задержали после обвинений в педофилии

Актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге после новых обвинений в педофилии, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник.

Утвержадется, что 62-летнего Струкова подозревают в совершении развратных действий в отношении еще двух несовершеннолетних мальчиков, которым на момент преступления было 15 и 16 лет.

До этого актер находился под подпиской о невыезде. В начале 2021 года в полицию обратились родители 15-летнего школьника, заявившие, что артист, находясь в своей квартире с их ребенком, совершил в отношении подростка развратные действия. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Струков, отвечая на обвинения в педофилии, заявлял, что ребенок мог сам идти на физический контакт с ним и обнимать его. Струков также отрицал, что ему можно вменить обвинение в развратных действиях по отношению к подростку. «Даже если я с каким-то отклонением, то, наверное, я соображаю, что детей я никогда не трогаю», — говорил он, жалуясь на сильное психологическое давление.

Никита Струков также играл в сериале «Литейный», фильмах «Трудно быть богом», «Убойная сила-3» и «Мушкетеры Екатерины».