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Новости культуры

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Умер актер Игорь Желтоухов

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Умер народный артист РСФСР, лауреат театральной премии «Золотая маска» Игорь Желтоухов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию и артистическую труппу Хабаровского краевого музыкального театра.

Актер ушел из жизни утром 13 апреля после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. «О дате и времени гражданской панихиды и церемонии прощания будет сообщено дополнительно. Выражаем соболезнования родным и близким – у покойного остались супруга и двое сыновей», — рассказывают в театре.

Игорь Желтоухов стал лауреатом Национальной премии «Золотая маска» в 2020 году в специальной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». С 1971 года он играл на сцене Хабаровского краевого музыкального театра, дебютировав в главной роли в спектакле «Бравый солдат Швейк». Лауреат премий имени Дьяченко и имени Проняковой-Романовской «За честь и достоинство» Хабаровского края.

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