Директор «Песняров» рассказал об обстоятельствах смерти Борткевича

Директор и художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев в беседе с «Пятым каналом» рассказал об обстоятельствах смерти солиста коллектива Леонида Борткевича.

По словам Козырева, Борткевич умер в одной из белорусских больниц. «Да, к сожалению, его не стало. Был в больнице», — сказал он. «Был в пожилом возрасте. Уже наблюдался в больнице до этого», — уточнил Козырев.

Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич был участником так называемого золотого состава «Песняров». Солистом ансамбля он стал в 1970 году, исполнял песни «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» и другие.

В 1980 году ушел из коллектива, чтобы учиться на режиссерском факультете в ГИТИСе. В 1989 году вместе с женой, гимнасткой Ольгой Корбут уехал в США. В нулевых вернулся из эмиграции. К тому времени группа раскололась на коллективы «Песняры» под управлением Владимира Мулявина и «Белорусские песняры». Борткевич присоединился к первым.

После смерти Мулявина создал коллектив «Песняры» под собственным управлением.

Ранее солист «Песняров» Валерий Скорожонок рассказал, что причиной смерти певца стал сахарный диабет.