Директор «Песняров» рассказал об обстоятельствах смерти Борткевича

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Новости культуры

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Леонид Борткевич в программе «Судьба человека», 2020 год Леонид Борткевич в программе «Судьба человека», 2020 год
Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год
Леонид Борткевич в фильме &laquo;Эта веселая планета&raquo; (1973) Леонид Борткевич в фильме &laquo;Эта веселая планета&raquo; (1973)
Гимнастка Ольга Корбут и солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич во время церемонии бракосочетания, 1978 год Гимнастка Ольга Корбут и солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич во время церемонии бракосочетания, 1978 год
Леонид Борткевич в фильме &laquo;Диск&raquo; (1977) Леонид Борткевич в фильме &laquo;Диск&raquo; (1977)
Солист ВИА &laquo;Песняры&raquo; ?Леонид Борткевич с супругой, гимнасткой Ольгой Корбут, 1987 год Солист ВИА &laquo;Песняры&raquo; ?Леонид Борткевич с супругой, гимнасткой Ольгой Корбут, 1987 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, 1978 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, 1978 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем, 1980 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонидом Борткевичем, 1980 год
Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год Участники ВИА &laquo;Песняры&raquo;: Валерий Дайнеко, руководитель ансамбля Владимир Мулявин, Анатолий Кашепаров, Леонид Борткевич и Вячеслав Михнович, 1977 год
Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, с первенцем, 1979 год Гимнастка Ольга Корбут и ее супруг, солист ансамбля &laquo;Песняры&raquo; Леонид Борткевич, с первенцем, 1979 год
Леонид Борткевич на мемориальном концерте группы &laquo;Песняры&raquo;, посвященном годовщине смерти руководителя ансамбля Владимира Мулявина, 2004 год Леонид Борткевич на мемориальном концерте группы &laquo;Песняры&raquo;, посвященном годовщине смерти руководителя ансамбля Владимира Мулявина, 2004 год
Леонид Борткевич во время выступления «Песняров» в Витебске, 2019 год Леонид Борткевич во время выступления «Песняров» в Витебске, 2019 год

Директор «Песняров» рассказал об обстоятельствах смерти Борткевича

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Директор и художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев в беседе с «Пятым каналом» рассказал об обстоятельствах смерти солиста коллектива Леонида Борткевича.

По словам Козырева, Борткевич умер в одной из белорусских больниц. «Да, к сожалению, его не стало. Был в больнице», — сказал он. «Был в пожилом возрасте. Уже наблюдался в больнице до этого», — уточнил Козырев.

Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич был участником так называемого золотого состава «Песняров». Солистом ансамбля он стал в 1970 году, исполнял песни «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» и другие.

В 1980 году ушел из коллектива, чтобы учиться на режиссерском факультете в ГИТИСе. В 1989 году вместе с женой, гимнасткой Ольгой Корбут уехал в США. В нулевых вернулся из эмиграции. К тому времени группа раскололась на коллективы «Песняры» под управлением Владимира Мулявина и «Белорусские песняры». Борткевич присоединился к первым.

После смерти Мулявина создал коллектив «Песняры» под собственным управлением.

Ранее солист «Песняров» Валерий Скорожонок рассказал, что причиной смерти певца стал сахарный диабет.

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