Прослушивания песен DMX выросли почти на 1000%

Количество онлайн-прослушиваний песен рэпера Эрл Симмонс (DMX) резко выросли после его смерти. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на данные компании MRC Data.

Так, до гибели музыканта в период с 7 по 8 апреля стриминги его песен составляли 7,36 млн раз, при этом после смерти Симмонса доля онлайн-прослушиваний поднялась до 75,7 млн в период с 9 по 10 апреля.

Наибольшей популярностью пользовался трек Ruff Ryders' Anthem, который онлайн-пользователи прослушали 9,59 млн раз. Следом за ним идет X Gon' Give It To Ya с показателем в 5,79 млн стримингов. Тройку лидеров замыкает Slippin' и 5,52 млн воспроизведений.

В топ-5 также попали Party Up и совместная песня с Фейт Эванс How It's Goin, которые набрали 5,2 и 3,52 млн прослушиваний.

Рэпера DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) госпитализировали с сердечным приступом 2 апреля. По данным издания TMZ, исполнитель несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию. Предположительно, сердечный приступ вызвала передозировка наркотиков. Музыканта не стало 9 апреля. До этого он неделю находился в вегетативном состоянии.