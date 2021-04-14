Патриарх Кирилл поздравил Петра Мамонова с 70-летием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил актера, музыканта, поэта, фронтмена рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова с 70-летием.

Обращение патриарха опубликовано на официальном сайте РПЦ. Епископ отметил разносторонние таланты Мамонова, которые артисту удалость проявить. «Отрадно, что неутолимая духовная жажда привела вас ко Христу — неиссякаемому Источнику воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). Обретение веры определило начало нового этапа в вашем творчестве, отличающегося поисками глубинных смыслов человеческого бытия и обращением к непреходящим нравственным и духовным ценностям», — написал патриарх, предположив, что пример «личной внутренней перемены» Мамонова способен пробудить добрые и светлые чувства и в душах современников.

Патриарх Кирилл пожелал Мамонову крепости сил и творческих успехов.

Ранее Петр Мамонов рассказал, как перенес клиническую смерть.