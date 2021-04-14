Вышел русский трейлер «Армии мертвецов» Зака Снайдера

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован первый переведенный на русский язык полноценный трейлер «Армии мертвецов» Зака Снайдера.

По сюжету, живые мертвецы захватывают Лас-Вегас после апокалипсиса — в трейлере есть узнаваемые виды города-курорта и привычных для его улиц персонажей, например, двойников Элвиса Пресли. На фоне этого главный герой фильма планирует совершить крупное ограбление, в чем ему помогает команда наемников. Планам забрать деньги могут помешать не только зомби, но и правительство, планирующее уничтожить Лас-Вегас.

В интервью Зак Снайдер рассказывал, что работа над фильмом была самой приятной в его карьере.

В фильме снялись Дэйв Батиста, Хироюки Санада, Элла Пернелл и др.

Премьера «Армии мертвецов» состоится 21 мая 2021 года на стриминговом сервисе Netflix.

Ранее Зак Снайдер обвинил студию Warner Bros. в предвзятом отношении к его фильму «Бэтмен против Супермена».