Завершились съемки новой серии «Друзей»

Съемки специального эпизода сериала «Друзья» завершены, сообщила команда проекта в Instagram.

Производство серии, которое должно было начаться в марте 2020 года, было отложено почти на год из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Конец! Можно ли радоваться больше? Скоро премьера «Друзья: Воссоединение», — подписал фотографию со съемочной площадки автор поста.

Дату премьеры нового эпизода на стриминговом сервисе HBO Max пока не объявили.

В съемках принял участие весь актерский состав и продюсеры сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман, эпизод снят в формате ток-шоу.

Ранее актер Дэвид Швиммер, который исполнил в сериале роль Росса Геллера, рассказал об особенностях перезапуска «Друзей». По его словам, фанатам сериала не стоит ждать привычных для них персонажей. «Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не в образе, мы — настоящие люди», — сказал он.