Умер актер Борис Мирус

Актер Борис Мирус умер на 93-м году жизни во Львове, сообщил в Facebook Национальный театр имени Марии Заньковецкой.

В театре Мируса называют гордостью, вдохновителем, учителем и корифеем. «Всегда в хорошем настроении и с отличным чувством юмора. Человек с энергией и любовью к жизни. Мы учились у вас актерскому мастерству и житейской мудрости, спрашивали совета и слушали критику», — написали о покойном коллеги.

Борис Мирус родился 19 августа 1928 года в украинском селе Синяково. Учился в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, но не окончил его из-за репрессии в 1949 году.

Борис Мирус снимался в фильмах «Десятый шаг», «Провал операции «Большая медведица», «Семья Коцюбинских». Сыграл одну из ролей в детективе Суламифи Цыбульник «Будни уголовного розыска», ставшем лидером советского проката в 1974 году.