Валентина Талызина усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы»

Валентина Талызина прокомментировала «Газете.Ru» сообщение о новой версии фильма «Ирония судьбы» с голливудскими актерами, которую собирается снять режиссер Марюс Вайсберг. Актриса считает, что англоязычной киноленте не удастся повторить успех советского оригинала.

«Все равно получится другой фильм, потому что оригинал создавался другими людьми в другое время. На основе общей истории они создадут свое кино, тем более еще и американское. Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить», – отметила артистка.

Ранее появились сообщения о том, что англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова переснимет режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий». Главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн. Съёмки начнутся в Бостоне летом этого года.