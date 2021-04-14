Обвиняемый в лжесвидетельстве в пользу Ефремова не признал вину

В Пресненском суде Москвы начались новые слушания, касающиеся дела о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, пишет ТАСС.

Фигуранты нового дела о лжесвидетельстве — свидетели, которых подозревают в даче ложных показаний в пользу актера. Один из них — житель Иванова Александр Кобец. Он заявил, что не видел Ефремова за рулем, однако не считает себя виноватым и якобы боялся давать показания, поскольку опасался возможного давления.

По мнению гособвинения, Кобец действовал умышленно, исказил и утаил истинные факты по делу в попытке помочь Ефремову.

Кроме этого свидетеля, по уголовному делу проходят еще двое граждан. По мнению следствия, их утверждения противоречат собранным судом доказательствам.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.