В голливудской «Иронии Судьбы» останется сцена с русской баней

Режиссёр Марюс Вайсберг готовится переснять «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова на английском языке и с голливудскими звёздами в главных ролях. Он рассказал «Газете.Ru», что в голливудской версии фильма останется ключевая сцена посиделок друзей в бане.

«Русская традиция ходить в баню на Новый год вписалась в американские реалии: дело в том, что почти в каждом городе США есть баня − в Нью-Йорке и Бостоне их по пять и больше. В Америке прекрасно знают, что это такое, и «вениковая терапия» там известна как «плэйтца». И я решил, что надо сделать сцену в русской бане, как дань оригиналу», - рассказал Марюс Вайсберг.

Кроме того, режиссер поделился своими ожиданиями от новой версии «Иронии судьбы». Вайсберг надеется, что его фильм завоюет популярность у американских зрителей.

«Мои ожидания от этого проекта таковы: теперь вся Америка тоже будет в Новый год сидеть перед телевизором», - сообщил режиссер.

Главную роль в ремейке советской киноленты исполнит актриса Эмма Робертс. Съёмки голливудской «Иронии судьбы», по словам Вайсберга, начнутся 1 июля.