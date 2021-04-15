Сын и дочь судятся с Марией Максаковой

Илья и Людмила Максаковы-Игенбергс подали в Пресненский суд Москвы иск, в котором требуют от своей матери, певицы Марии Максаковой, передать им квартиру на Краснопресненской набережной.

Жилье площадью 260 кв. м. Марии подарил отец, его стоимость — около 200 млн руб. Интересы дочери в суде будет представлять экс-супруг певицы Владимир Тюрин. «Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней», — цитирует женщину «СтарХит».

По ее мнению, детьми сейчас пользуются. «Если я имела неосторожность родить от него двоих детей, то я что, теперь раб до конца жизни?! При этом сам Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер — все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ», — сказала она, напомнив, что пять лет назад дети стали проживать с отцом.

Кроме того, рассказывает Максакова, ранее она хотела подарить квартиру наследникам, однако позднее написала официальный отказ и нотариально его зарегистрировала.

Ранее Мария Максакова объяснила свои «антироссийские» высказывания.