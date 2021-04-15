Галкин поздравил Пугачеву с 72-летием

Шоумен Максим Галкин поздравил свою супругу, певицу Аллу Пугачеву, с 72-летием.

В Instagram он опубликовал видеоролик, в котором поздравляет жену вместе с семилетними близнецами Лизой и Гарри. Семья приготовила для Пугачевой цветы, самодельные открытки и праздничный торт. Гарри поздравил маму и предложил ей загадать желание, задув свечи.

Также певицу порадовали домашними пирожками и свежей клубникой. «С днем рождения, любимая!» — подписал пост Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году они стали родителями — суррогатная мать родила паре дочь Лизу и сына Гарри.

Ранее сообщалось, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил главную роль в спектакле по пьесе «Безымянная звезда» в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Премьера постановки запланирована на сентябрь 2021 года.