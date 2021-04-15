Дмитрий Певцов предложил вернуть советские «пятилетки»

Актер Дмитрий Певцов предложил вернуть плановую экономику — так называемые «пятилетки».

В Instagram он поделился предположением, что советский подход к экономике может дать людям уверенность в будущем. «Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта «регулировка» от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает», — рассуждает Певцов.

Он напомнил, что в СССР последний, тринадцатый по счету пятилетний план не был реализован. «Может, нам нужна 14-я пятилетка? Чтобы мы понимали, куда идем. Чтобы через пять лет мы могли спросить с нашего правительства и с наших начальников», — размышляет он. Пост собрал почти 20 тыс. лайков и несколько сотен комментариев от поклонников артиста, в частности одобрительных.

Ранее Певцов призвал закрыть телепередачи Андрея Малахова.