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Новости культуры

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Мария Горбань, 29 лет Мария Горбань, 29 лет

Мария Горбань ждет второго ребенка

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Актриса Мария Горбань рассказала в Instagram о том, что ждет второго ребенка.

Горбань уже находится на позднем сроке беременности. «Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь… я действительно ношу прекрасное внутри себя!» — написала она.

Горбань не стала называть срок беременности и предполагаемую дату родов.

Первую дочь 34-летняя Горбань родила в браке с осветителем Олегом Филатовым, Стефании уже шесть лет. В начале 2021 года Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина.

Ранее сообщалось, что певица Альбина Джанабаева родила дочь супругу, эстрадному артисту Валерию Меладзе. Кроме новорожденной дочери, они воспитывают сыновей Константина и Луку. Также у Меладзе есть трое дочерей от предыдущего брака.

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