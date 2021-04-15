Финал «Игры престолов» могут переснять

Авторы фантастического сериала «Игра престолов» дали повод для слухов о пересъемках финала шоу.

В официальном Twitter проекта появился загадочный пост. «Зима близко», — коротко написали шоураннеры, не пояснив, что имеют в виду.

По мнению поклонников проекта, это может означать, что они готовят ремейк восьмого сезона сериала, вышедшего около двух лет назад.

Спорная финальная серия, вышедшая в мае 2019 года, вызвала шквал критики. После этого зрители запустили петицию с требованием переписать финал, которая собрала больше миллиона подписей.

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, который был основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина. Снят под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса для кабельного телеканала HBO.

Ранее сообщалось, что HBO выпустил новый трейлер восьмого сезона «Игры престолов» к юбилею сериала.