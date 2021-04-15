Брыльска сомневается в популярности голливудской «Иронии судьбы»

Сыгравшая главную героиню Надю в советской мелодраме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) актриса Барбара Брыльска прокомментировала выход голливудского ремейка картины.

В беседе с ФАН она усомнилась, что фильм ждет такой же успех, как в СССР. «Это может быть успешно, а может и нет. Не думаю, что будет такой успех и такая заинтересованность людей, как было с нашим фильмом. Не знаю даже, как могу ответить на такой вопрос», — сказала Брыльска.

Ранее сообщалось, что англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова переснимет режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий». Главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн. Съемки начнутся в Бостоне летом этого года.

Сыгравшая одну из ролей в фильме Валентина Талызина в беседе с «Газетой.Ru» также усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы».