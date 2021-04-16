Завершены прения по делу обвиняемой в смерти актера Марьянова

В Лобненском суде Московской области завершились прения по делу обвиняемой в смерти актера Дмитрия Марьянова предпринимательницы, сообщает Telegram-канал 112.

Гособвинитель запрашивает для Оксаны Богдановой наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. руб. Кроме того, обвинение согласилось с иском о компенсации морального вреда.

Во время судебного процесса владелица реабилитационного центра «Феникс», где погиб артист, вышла замуж. Сейчас она беременна.

Приговор Оксане Богдановой вынесут 29 апреля.

Дмитрий Марьянов умер в 2017 году в реабилитационном центре на 48-м году жизни. Причиной смерти назван разрыв подвздошной вены. Позднее экспертиза, которую по решению следствия делали в Санкт-Петербурге, установила, что Марьянов скончался после удара в область живота. «Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», — говорилось в материалах дела.

Ранее сообщалось, что наследство Марьянова поделили через 4 года после его смерти.