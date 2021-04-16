«Ногу свело» перенесли гастроли из-за давления на организаторов

Лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский рассказал в Instagram, что гастроли коллектива были перенесены из-за давления на организаторов турне.

Тур группы по Сибири переносится на осень, уточнил артист. «В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт «Ногу свело» состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют», — рассказал музыкант, добавив, что ему понятно. «откуда ноги растут». Также, уточнил артист, организаторам якобы грозили «коронавирусными» ограничениями.

До этого группу «Ногу свело» критиковали из-за клипов на тему массовых протестов в Белоруссии и обращения в поддержку блогера Алексея Навального.

Ранее в Минске во второй раз отменили концерт группы «Каста». До этого группа выпустила клип на песню «Выходи гулять». Поклонники считают, что песня и клип вдохновлены протестами в Белоруссии в августе 2020 года.