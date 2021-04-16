Агутин высказал свои претензии к шоу «Голос»

Эстрадный исполнитель Леонид Агутин в интервью для YouTube-канала Юрия Костина «Личные Связи» высказал свои претензии к шоу «Голос» на Первом канале.

Леонид Агутин в течение нескольких сезонов был наставником рейтингового проекта и называет конкурс спортивным состязанием по голосу. Это, уверен артист, повод для сожаления. «Там ценится не просто исполнительское мастерство, а именно так называемый пресловутый вокал, в котором на самом деле никто ничего не понимает», — цитирует РИА «Новости» Агутина, имеющего в виду обсуждающих выступления зрителей.

В итоге, считает Агутин, участников «Голоса» рассматривают как спортсменов, за которых интересно болеть и переживать. Однако после окончания сезона зрители возвращаются к тем артистам, которых слушали раньше, и забывают о победителях.

Ранее Пригожин ответил Соседову на предложение не пускать детей звезд на «Голос».