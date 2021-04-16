На Beat Film Festival покажут фильм о Моби и продюсерский проект Деппа

Кинофестиваль Beat Film Festival объявил совместную программу с банком «Точка» и фильмы музыкальной программы.

В программе «Больше всех надо» представлены «о людях, которые идут на шаг впереди всех и меняют правила игры». Это кино «На вершине горы» об архитекторе Бьярке Ингельсе и его громком проекте — мусоросжигающей электростанции с лыжной трассой на крыше; фильм «Панк-банк» о печатающих арт-банкноты идеалистах, пускающих доходы от продажи которых идут на разные социальные инициативы; картина «Игры с акулами» — кинобиография Валери Тейлор, австралийской ныряльщицы и исследовательницы акул, снимавшей под водой для «Челюстей» Спилберга. Также в эту программу вошли картины «Ок, зумер», «Лоран Гарнье: Электрошок» и «Майкл и его «джорданы».

В программу фильмов о музыке попали картины об исследователях звука «Мэттью Херберт: Симфония шума» и «Электросестры», мокьюментари «Мотель «Нигде», автобиографический «Моби» о продюсере Моби и

«Еще по одной с Шейном Макгоуэном» о фронтмене The Pogues, которую спродюсировал Джонни Депп. Также в эту программу вошел фильм «У подножья вулкана» о звукозаписывающей студии, которую продюсер The Beatles Джордж Мартин построил на островке в Карибском море.

Фестиваль Beat Film Festival 2021 пройдет со 2 по 20 июня в двух форматах — офлайн на московских площадках и онлайн на платформе «Кинопоиск HD».