Кончаловский предложил авторам ремейка «Иронии судьбы» заплатить вдове Рязанова

Режиссер Андрей Кончаловский посоветовал авторам ремейка фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заплатить гонорар вдове режиссера.

В беседе с «Экспресс-газетой» Кончаловский отметил, что фильм, съемки которого пройдут в Бостоне летом 2021 года, его не интересует. «Пускай заплатят деньги вдове Рязанова, это было бы хорошо», — сказал он.

Ранее сообщалось, что англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова переснимет режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий». Главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн.

Народная артистка России Лия Ахеджакова, сыгравшая в оригинальной картине, негативно отнеслась к идее ремейка. В свою очередь актриса Барбара Брыльска усомнилась, что новую картину ждет такой же успех, как в СССР.