Мороз с трудом ответила на вопрос о причине развода с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз в передаче «Судьба человека» с трудом ответила на вопрос о причинах развода с режиссером Константином Богомоловым.

Подумав, она ответила, что в чем-то их взгляды не совпали, они повзрослели и устали «от совместных ситуаций». При этом Мороз подчеркнула, что супруги боролись за отношения. «Наше расставание прошло цивилизованно, без эксцессов», — заверила она, добавив, что дочь мудро приняла развод родителей и сейчас общается и ней, и с отцом.

При этом Мороз сама настояла на расставании. «Ни одна из пар не может до конца сказать, почему это случилось. Мы остаемся друзьями и как люди друг друга не потеряли. Это, наверное, самое важное», — считает она.

Мороз и Богомолов провели в браке восемь лет, в отношениях родилась дочь Анна.

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