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Хелен Маккрори на премьере фильма «007: Координаты «Скайфолл»» в Лондоне, 2012 год Хелен Маккрори на премьере фильма «007: Координаты «Скайфолл»» в Лондоне, 2012 год

Раскрыты обстоятельства смерти звезды «Гарри Поттера» Хелен Маккрори

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Подруга актрисы Хелен Маккрори раскрыла обстоятельства ее смерти, пишет The Guardian.

По словам Кэрри Крэкнелл, актриса просила хранить ее онкологическое заболевание в тайне. Она не хотела, чтобы информация об этом навредила ее жизни и карьере. О раке знало небольшое количество людей. «Когда ты публичный человек, нужно охранять вещи, которые касаются только тебя», — объяснила Крэкнелл.

При этом, говорит подруга, Маккрори приняла свой диагноз «с храбростью и юмором». До последних дней она продолжала заниматься благотворительностью.

О смерти 52-летней Хелен Маккрори стало известно 16 апреля.

Актриса сыграла Нарциссу Малфой в серии фильмов о Гарри Поттере, также играла в фильмах и сериалах «Острые козырьки», «Доктор Кто» и «007: Координаты «Скайфолл». Макрори была лауреатом премии BAFTA Cymru, дважды номинантом на Премию Лоренса Оливье. Маккрори получила широкую известность как актриса классических постановок, в особенности по пьесам Чехова и Шекспира.

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