Победитель «Маски» Цой признался, что не получил денег за шоу

Победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой в интервью изданию «Собеседник» рассказал, что смотрит второй сезон проекта.

По словам Цоя, он болел за Солнце, а теперь болеет за Змею. «Думаю, под этой маской скрывается Лобода», — поделился догадкой он. Он также признался, что был «несказанно рад» победе и считает триумф на «Маске» прекрасным стартом сольного проекта. «Я участвовал в проекте, конечно, абсолютно бесплатно», — ответил Цой на вопрос о том, получал ли он деньги за участие в шоу.

Ранее сообщалось, что в первом полуфинале второго сезона шоу «Маска» на НТВ проект покинул солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, выступавший в образе Носорога. Все члены жюри — и Тимур Родригез, и Регина Тодоренко, и Валерия, и Филипп Киркоров, и Александр Ревва — догадались, что под маской скрывается именно он.