Netflix снимает второй сезон аниме-сериала по Dota 2

Стриминговый сервис Netflix снимает второй сезон аниме по мотивам компьютерной игры Dota 2.

Об этом было объявлено в официальном Twitter шоу.

Первый сезон сериала, состоящий из восьми эпизодов, вышел на Netflix 25 марта. Производством проекта занималась южнокорейская студия Mir. Сколько эпизодов будет в новом сезоне, пока неизвестно.

19 апреля на Netflix также вышел фильм Free to Play об участниках первого турнира по Dota 2 под названием The International.

Ранее сообщалось, что Гэбриэл Луна сыграет в экранизации популярной видеоигры «Одни из нас» (The Last of Us) телеканала HBO. Пилотные эпизоды сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов, автор картин «Дылда» и «Теснота». Продюсером шоу выступит Крэйг Мазин («Чернобыль»).