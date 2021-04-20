Майкл Китон снова сыграет Бэтмена

Актер Майкл Китон согласился снова сыграть Бэтмена, сообщает The Wrap со ссылкой на кастинг-агентство артиста ICM.

Съемки фильма «Флэш» начались в Лондоне 19 апреля. Еще в марте Китон сомневался в том, что вернется к роли — он переживал из-за пандемии коронавируса. «Я встревожен. Я слежу за ситуацией с коронавирусом в Великобритании больше, чем за чем бы то ни было еще. От этого все будет зависеть», — говорил он в интервью. «Вот о чем я думаю в первую очередь. Гляжу на проект и прикидываю — это что, убьет меня? Если не убьет, то ладно», — размышлял Китон.

Майкл Китон впервые сыграл супергероя в костюме летучей мыши в 1989 году в фильме Тима Бертона «Бэтмен», в 1992-м он вернулся к роли в картине «Бэтмен возвращается».

Также роль Бэтмена исполнит Бен Аффлек: действие будет разворачиваться в разных временных промежутках.

Режиссером «Флэша» стал режиссер фильма ужасов «Оно» Андреас Мускетти. Флэша сыграет Эзра Миллер.

Ранее режиссер Зак Снайдер обвинил студию Warner Bros. в предвзятом отношении к его фильму «Бэтмен против Супермена».