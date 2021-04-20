Режиссер «Серебряных коньков» снимет кино о Воланде из «Мастера и Маргариты»

Съемки фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стартуют летом 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Марс Медиа».

Режиссерское кресло проекта занял Михаил Локшин («Серебряные коньки»), сценарий он напишет совместно с Романом Кантором («Серебряные коньки», «Эпидемия»).

Продюсер Рубен Дишдишян рассказывал, что фильм должен был снимать Николай Лебедев («Легенда номер 17», «Экипаж»). «Не смогли полностью решить вопросы финансирования, а затем в планы вмешалась пандемия. У Коли уже началась работа над новым фильмом, и мы предложили стать режиссером картины Михаилу Локшину», — объясняет продюсер, обещая зрителям «новый взгляд на культовое произведение».

При этом Лебедев сожалеет, что не смог закончить работу над проектом.

Премьера фильма должна состояться в конце 2022 года.

Впервые книгу «Мастер и Маргарита» экранизировали в 1971 году, картину снял Анджей Вайда. Свои версии снимали режиссеры Александр Петрович, Мацей Войтышко, Юрий Кара, Владимир Бортко.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix заказал у российских продюсеров сериал по »Анне Карениной».