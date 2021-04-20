Звезда «Кривого зеркала» отверг обвинения в изнасиловании

Артист шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов подтвердил «Газете.Ru», что с девушкой, обвинившей его в изнасиловании и жестоком избиении, он знаком. Также комик не стал отрицать, что проводил с ней время в одном из московских отелей.

«Конечно же, я знаком с обвинившей меня девушкой. Но не более того. В суд [по поводу клеветы в мой адрес] я подавать не буду на бедную, несчастную девушку, что она там себе насочиняла. Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось — это ее дело», — рассказал Александр Морозов.

Юморист заявил, что на него наговаривают, а совершить то, в чем его обвиняют, он не мог, «потому что те, кто меня совсем знают — какой я есть, ну это же бред. Это не про меня история».

Александр Морозов отметил, что произошедшее вряд ли скажется на его карьере, а потому комик не беспокоится о последствиях.

«Да какая карьера? Все артисты без работы. Ни спектаклей, ни концертов. Хоть есть повод, о чем поговорить. Изнасилование — вот молодец, Морозов! Какая прелесть...», — заметил артист.

Александра Морозова обвинила в изнасиловании и жестоком избиении 22-летняя студентка Елизавета Еременко. С юмористом девушка познакомилась в Сети, после чего отправилась с ним на свидание, которое в тот же вечер продолжилось в одном из отелей Москвы. Еременко настаивает, что у нее есть видео-доказательства.