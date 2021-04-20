«Таксист» Мартина Скорсезе выйдет в прокат к 45-летию фильма

Фильм Мартина Скорсезе «Таксист» (1976) вернется в российский прокат, сообщает НСН.

Картину с Робертом де Ниро в главной роли, переведенную в формат 4К, начнут показывать с 24 июня.

Показы «Таксиста» приурочены к 45-летию фильма, все сеансы будут проходить на английском языке с субтитрами.

Ранее в повторный российский прокат вышла трилогия Питера Джексона «Властелин колец» с Элайджей Вудом, Иэном Маккелленом, Орландо Блумом и Вигго Мортенсеном. Она также была переведена в формат 4К.

Фильм «Властелин колец: Братство кольца» стартовал в прокате 15 апреля и сразу вошел в топ-3 бокс-офиса, заняв третью строчку в рейтинге сборов. Вернувшаяся на большой экран картина по книге Джона Р. Р. Толкиена собрала в прокате 49,1 млн руб. Остальные части будут выпускать с недельным интервалом.